Kadindik Jatim: BBW Surabaya 2026 Jadi Momentum Genjot Literasi Masyarakat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran buku internasional Big Bad Wolf (BBW) 2026 resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, Kamis (29/1).

Kehadiran orang nomor satu di dunia pendidikan Jawa Timur itu menandai dimulainya kembali salah satu gelaran literasi terbesar di Indonesia yang tahun ini memasuki momentum spesial satu dekade penyelenggaraan Big Bad Wolf di Tanah Air.

Pembukaan BBW 2026 turut didampingi Andrew Yap, Founder Big Bad Wolf, yang secara langsung menyambut antusiasme masyarakat Jawa Timur terhadap kembalinya pameran buku berskala internasional tersebut.

Aries mengatakan kehadiran Big Bad Wolf 2026 diharapkan dapat menjadi energi baru bagi semangat literasi di Jawa Timur agar semakin menggeliat.

Tak hanya itu, pameran buku internasional terbesar ini juga diharapkan mampu menghadirkan inspirasi baru serta menjadi langkah strategis untuk menjadikan pendidikan Jawa Timur lebih progresif dan dekat dengan generasi milenial.

“Upaya peningkatan literasi tidak hanya berfokus pada menghadirkan buku murah dan berkualitas, tetapi juga menciptakan pengalaman membaca yang inspiratif dan menyenangkan bagi keluarga, pelajar, dan masyarakat umum,” ujar Aries.

Seusai membuka acara secara resmi, Kadindik Jatim meninjau langsung area pameran yang menampilkan ribuan judul buku dari berbagai kategori, mulai dari literatur anak, pengetahuan umum, pengembangan diri, sains populer, hingga karya internasional terkemuka.

Aries mengaku kagum dengan kualitas kurasi buku yang dihadirkan tahun ini, termasuk variasi konten yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pembelajaran modern dan perkembangan literasi digital.