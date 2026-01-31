JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 46 Napi High Risk di Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan

46 Napi High Risk di Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan

Sabtu, 31 Januari 2026 – 13:08 WIB
46 Napi High Risk di Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan - JPNN.com Jatim
Puluhan napi high risk dari Surabaya, Pamekasan, dan Madiun dikirim ke Nusakambangan dengan pengamanan ketat. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sebanyak 46 warga binaan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Timur dipindahkan ke Lapas Nusakambangan sebagai upaya penguatan keamanan, ketertiban, dan optimalisasi pembinaan bagi napi berisiko tinggi.

Pemindahan tersebut melibatkan warga binaan dari Lapas Kelas I Surabaya (Porong, Sidoarjo), Lapas Kelas IIA Pamekasan, serta Lapas Pemuda Madiun.

Rinciannya, sebanyak 14 warga binaan berasal dari Lapas Kelas I Surabaya, 22 warga binaan dari Lapas Kelas IIA Pamekasan, dan 10 warga binaan dari Lapas Pemuda Madiun.

Baca Juga:

Proses pemindahan dilakukan dengan pengamanan ketat oleh aparat gabungan, yakni 10 personel Brimob, 7 personel Direktorat Pengamanan dan Intelijen (Pam Intel), serta 3 petugas Lapas Porong.

Langkah tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Direktur Kepatuhan Internal (Dirpatnal) sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman mengatakan, pemindahan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan warga binaan kategori high risk mendapatkan pola pembinaan yang lebih tepat.

Baca Juga:

"Pemindahan warga binaan ke Lapas Nusakambangan merupakan langkah strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan warga binaan kategori high risk mendapatkan pola pembinaan yang lebih tepat dan terukur serta mengalami perubahan perilaku ke arah yang positif," ujar Sohibur, Sabtu (31/1).

Dia berharap melalui program pembinaan yang lebih intensif, para warga binaan dapat memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat.

Sebanyak 46 warga binaan dari sejumlah lapas di Jawa Timur dipindahkan ke Nusakambangan untuk penguatan keamanan dan pembinaan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   warga binaan Nusakambangan napi Nusakambangan Lapas Surabaya Lapas Pamekasan pemindahan napi pembinaan narapidana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU