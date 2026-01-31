Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Sejumlah Kawasan Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (31/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Turen, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Dau, Gedangan, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pagak, Pakis, Pakisaji, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Turen, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bantur, Dau, Gedangan, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pagak, Pakis, Pakisaji, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Turen, dan Wagir. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.