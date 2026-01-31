Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (31/1).

Paginya Lakarsantri dan Sambikerep hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Mulyorejo, Rungkut, Sawahan, Sukolilo, Sukomanunggal, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah.

Sorenya gerimis masih mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Mulyorejo, Rungkut, Sawahan, Sukolilo, Sukomanunggal, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-16 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)