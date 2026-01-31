Cuaca Jawa Timur 31 Januari 2026, Pagi-Sore Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (31/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Situbondo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur gerimis mengguyur Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, dan Sidoarjo. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-28 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)