Dari Lapangan ke Bangku Kuliah, Reza Pahlevi dan 2 Atlet Balap Sepeda Kuliah di UMSURA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pebulutangkis nasional Reza Pahlevi bersama dua atlet balap sepeda nasional, Muhammad Abdurrahman dan Rendy Barera Sanjaya, resmi mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA).

Ketiganya diterima sebagai mahasiswa melalui program beasiswa atlet, setelah menorehkan prestasi di ajang SEA Games Thailand.

Reza Pahlevi tercatat akan menempuh pendidikan di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara Muhammad Abdurrahman memilih Program Studi Hukum, dan Rendy Barera Sanjaya juga mengambil Manajemen.

Reza mengaku keputusan melanjutkan pendidikan tinggi diambil setelah menerima tawaran beasiswa dari UM Surabaya. Dia menilai kesempatan tersebut penting untuk masa depan di luar dunia olahraga.

“Kemarin ada tawaran beasiswa di universitas, dan kebetulan saya belum pernah kuliah. Jadi saya menerima tawaran ini, semoga nantinya bisa berjalan lancar,” ujar Reza di Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB), Jumat (30/1).

Dia memilih Manajemen karena dinilai fleksibel dan relevan dengan rencana kariernya ke depan.

Terkait pembagian waktu antara latihan dan kuliah, Reza mengaku masih akan menyesuaikan seiring berjalannya waktu.

“Ini baru pertama kali, nanti sambil berjalan saja. Semoga bisa berjalan dua-duanya,” ujarnya.