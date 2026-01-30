JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Siswa SMPN 17 Surabaya Ikuti Festival Kreatif Bertema Ngemil Sehat

Siswa SMPN 17 Surabaya Ikuti Festival Kreatif Bertema Ngemil Sehat

Jumat, 30 Januari 2026 – 19:07 WIB
Siswa SMPN 17 Surabaya Ikuti Festival Kreatif Bertema Ngemil Sehat - JPNN.com Jatim
Pelajar SMPN 17 Surabaya antusias mengikuti festival kreatif. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 17 Surabaya, Jumat (30/1), saat digelarnya Milkita Bites Fest. Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang memadukan unsur seni, kreativitas, dan kebersamaan bagi para siswa di lingkungan sekolah.

Acara tersebut menjadi bagian dari kampanye 'Asiknya Ngemil Susu' yang menyasar pelajar usia sekolah menengah pertama. Selama kegiatan berlangsung, siswa diajak mengikuti rangkaian aktivitas ringan yang dirancang untuk mengisi waktu istirahat dengan kegiatan positif.

Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah sesi seni visual bersama ilustrator dan seniman Irene Suwandi. Dalam kesempatan tersebut, Irene membuat karya lukis berukuran besar (giant art) yang melibatkan suasana dan interaksi siswa, sebagai representasi ekspresi kreatif anak-anak di sekolah.

Baca Juga:

Brand Marketing Milkita Meilia Japiana menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang kebersamaan bagi siswa di sela aktivitas belajar.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan bersifat santai dan menyesuaikan dengan keseharian anak-anak di sekolah, terutama saat waktu istirahat.

“Kami ingin menghadirkan kegiatan yang bisa dinikmati bersama, sederhana, dan dekat dengan rutinitas mereka di sekolah,” ujarnya di sela acara.

Baca Juga:

Senada dengan itu, Head of Global Marketing UNIFAM Marieska Widhiana menyebutkan bahwa kegiatan di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk membangun interaksi yang positif dengan anak-anak sejak usia sekolah.

“Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya melalui produk, tetapi juga melalui pengalaman yang mendorong kebersamaan dan kreativitas,” kata Marieska. (mcr23/jpnn)

Serunya pelajar SMPN 17 Surabaya antusias untuk ikuti kegiatan festival kreatif.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   SMPN 17 Surabaya festival kreatif SMPN 17 Surabaya Milkita bites fest festival kreatif surabaya berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU