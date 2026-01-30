Siswa SMPN 17 Surabaya Ikuti Festival Kreatif Bertema Ngemil Sehat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 17 Surabaya, Jumat (30/1), saat digelarnya Milkita Bites Fest. Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang memadukan unsur seni, kreativitas, dan kebersamaan bagi para siswa di lingkungan sekolah.

Acara tersebut menjadi bagian dari kampanye 'Asiknya Ngemil Susu' yang menyasar pelajar usia sekolah menengah pertama. Selama kegiatan berlangsung, siswa diajak mengikuti rangkaian aktivitas ringan yang dirancang untuk mengisi waktu istirahat dengan kegiatan positif.

Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah sesi seni visual bersama ilustrator dan seniman Irene Suwandi. Dalam kesempatan tersebut, Irene membuat karya lukis berukuran besar (giant art) yang melibatkan suasana dan interaksi siswa, sebagai representasi ekspresi kreatif anak-anak di sekolah.

Baca Juga: Siswa SMP Surabaya Ubah Limbah Jadi Produk Bernilai Jual dari Limbah Bawang Putih

Brand Marketing Milkita Meilia Japiana menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang kebersamaan bagi siswa di sela aktivitas belajar.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan bersifat santai dan menyesuaikan dengan keseharian anak-anak di sekolah, terutama saat waktu istirahat.

“Kami ingin menghadirkan kegiatan yang bisa dinikmati bersama, sederhana, dan dekat dengan rutinitas mereka di sekolah,” ujarnya di sela acara.

Senada dengan itu, Head of Global Marketing UNIFAM Marieska Widhiana menyebutkan bahwa kegiatan di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk membangun interaksi yang positif dengan anak-anak sejak usia sekolah.

“Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya melalui produk, tetapi juga melalui pengalaman yang mendorong kebersamaan dan kreativitas,” kata Marieska. (mcr23/jpnn)