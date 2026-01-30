Ekspansi ke Surabaya, HONOR Resmikan Experience Store Kelima di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - HONOR menghadirkan Experience Store pertama di Surabaya yang berlokasi di Galaxy Mall 3. Toko ini telah mulai beroperasi, Jumat (30/1).

Kehadiran HONOR Experience Store ini menjadi tonggak penting bagi produk tersebut dalam memperluas jangkauan layanan serta memperkuat komitmen untuk semakin dekat dengan konsumen di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

President of HONOR South Pacific Justin Li menyatakan Surabaya memiliki peran strategis dalam pertumbuhan HONOR di Indonesia, baik dari sisi potensi ekonomi maupun karakter konsumennya yang terbuka terhadap inovasi teknologi.

“Melalui HONOR Experience Store di Galaxy Mall 3, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih mudah diakses, mulai dari mencoba langsung produk, mendapatkan konsultasi, hingga menikmati layanan purnajual yang terintegrasi,” ujar Justin.

HONOR mencatatkan respons positif dari konsumen Surabaya dan sekitarnya. Dalam kurun satu tahun terakhir, Surabaya berkontribusi sekitar 25 persen terhadap total penjualan HONOR di Jawa Timur, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap inovasi dan ekosistem produk HONOR.

HONOR Experience Store di Galaxy Mall 3 ini menjadi store kelima di Indonesia, setelah sebelumnya membuka empat store di wilayah Jabodetabek. Surabaya juga menjadi kota pertama di luar Jabodetabek yang dipilih HONOR untuk menghadirkan Experience Store.

Selain menghadirkan store, HONOR juga telah membuka HONOR Authorized Service Center di Unicom WTC Surabaya. Kehadiran pusat layanan resmi ini memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen dalam mendapatkan layanan purnajual.

“Hingga saat ini, HONOR telah didukung oleh 12 Authorized Service Center di berbagai kota di Indonesia. Kami juga menyediakan layanan Postal Service agar pelanggan di seluruh Indonesia tetap bisa mendapatkan layanan perbaikan dengan mudah,” kata Justin.