Mobil BMW X3 Ludes Terbakar di Gerbang Tol Belahanrejo Gresik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil mewah BMW X3 ludes terbakar di gerbang Tol Belahanrejo, Krian-Gresik, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jumat (30/1) pagi.

Mobil bernomor polisi B 1995 MJ itu dikemudikan oleh Ero Ertanto Surya dengan penumpang istrinya Shinta Agustina.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Gresik Suyono mengatakan terjma laporan kebakaran sekitar pukul 09.13 WIB.

“Tim DPKP Gresik Pos Driyorejo yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan kobaran api yang menyala hebat,” kata Suyono.

Suyono mengatakan setelah 30 menit kobaran api baru bisa padam. Namun, kondisi mobil sudah hangus terbakar.

Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat pengemudi keluar dari Tol Belahanrejo dan melihat muncul api di bagian depan kap mobil.

"Mengetahui hal itu korban putar balik ke arah pintu masuk tol kemudian menepikan kendaraan ke pinggir jalan,” jelasnya.

Pengemudi dan istri bergegas keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.