Pesawat Latih Tergelincir di Bandara Juanda, Operasional Sempat Berhenti 1 Jam

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sebuah pesawat latih dikabarkan tergelincir di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jumat (30/1). Landasan pacu sempat ditutup satu jam untuk proses evakuasi pesawat.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir membenarkan kabar tersebut.

“Dampak dari penutupan sementara tersebut, terdapat sembilan penerbangan yang melakukan pengalihan (divert) ke bandara lain,” kata Tohir.

Baca Juga: Jemaah Haji Kloter 33 Surabaya Dipastikan Selamat Pascaancaman Bom dalam Pesawat

Dia menuturkan penutupan landasan pacu guna memastikan tidak terdapat Foreign Object Debris (FOD) maupun potensi risiko lain yang dapat mengganggu operasional penerbangan.

“Bandara Internasional Juanda telah berkoordinasi secara intensif dengan maskapai terkait guna memastikan penanganan penumpang dan operasional penerbangan dapat berjalan dengan baik,” ujar dia.

Setelah dinyatakan aman, landasan pacu dibuka kembali dan operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda kembali berjalan normal.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa bandara dan pihak terkait atas ketidaknyamanan yang terjadi, serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerja sama seluruh pihak,” kata Tohir. (mcr23/jpnn)