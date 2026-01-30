AIPNI Lantik Pengurus 2025–2029, Dorong Pendidikan Keperawatan Berbasis Kampus Berdampak

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) melantik jajaran Pengurus Pusat periode 2025–2029 dalam kegiatan yang berlangsung pada 29–30 Januari 2025 di Hotel Swiss-Belhotel Cawang, Jakarta Timur.

Pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ini menjadi momentum penting dalam mereorientasi arah pendidikan keperawatan di Indonesia menuju kebijakan ‘Kampus Berdampak’, sejalan dengan transformasi sistem pendidikan dan kesehatan nasional.

Di tengah dinamika perubahan sektor kesehatan, AIPNI menegaskan komitmennya untuk memastikan institusi pendidikan Ners tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan jumlah lulusan, tetapi juga pada sejauh mana kampus mampu memberikan dampak nyata (impactful) bagi masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, serta kebijakan publik.

Baca Juga: Rapat AIPNI 2024 Perkuat Pendidikan Keperawatan Menuju Indonesia Emas

Ketua Umum AIPNI terpilih Prof Agus Setiawan menekankan bahwa arah pendidikan keperawatan ke depan harus berorientasi pada hasil yang terukur di luar ruang akademik.

“Tantangan kita bukan lagi sekadar meluluskan perawat, melainkan bagaimana institusi pendidikan mampu menjadi lokomotif perubahan. Melalui kebijakan Kampus Berdampak, setiap riset, praktik lapangan, dan inovasi harus mampu menjawab persoalan kesehatan nyata di tengah masyarakat,” ujar Prof Agus, Jumat (30/1).

Pada periode kepengurusan 2025–2029 ini, AIPNI melibatkan 99 orang pengurus pusat yang akan mengemban tugas selama empat tahun ke depan.

“Dengan jumlah pengurus yang lebih besar, saya berharap AIPNI dapat bergerak lebih cepat, progresif, tetap menjunjung tinggi integritas, serta menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Acara pelantikan juga dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi RI Prof Setiawan.