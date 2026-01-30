PT SGN Gandeng Polda Jatim Dukung Swasembada Gula Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian RI bersama manajemen PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), Selasa (28/1), guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan program Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Tahun 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan program Swasembada Gula Nasional, khususnya dalam pengembangan areal tanam tebu di Jawa Timur yang menjadi salah satu sentra produksi gula terbesar di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, jajaran Ditjen Perkebunan, PT SGN, dan Polda Jatim membahas penguatan sinergi, terutama dalam aspek pengawasan, mitigasi potensi konflik lahan, serta dukungan keamanan terhadap proses pendataan dan penetapan CPCL.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Abdul Roni Angkat menegaskan pentingnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam menyukseskan agenda strategis nasional di sektor pergulaan.

“Program akselerasi CPCL Tahun 2026 merupakan bagian integral dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas strategis gula. Untuk itu, diperlukan dukungan lintas sektor, termasuk Polda Jawa Timur, agar seluruh tahapan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi petani,” ujar Abdul Roni.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT SGN Yunianta menyampaikan bahwa koordinasi tersebut bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri gula nasional.

“Percepatan CPCL 2026 bukan hanya persoalan teknis dan administrasi, tetapi juga membutuhkan jaminan keamanan di lapangan. Kepastian keamanan penting agar proses pendataan, penetapan lahan, hingga persiapan tanam berjalan tanpa hambatan,” katanya.

Polda Jawa Timur menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan komitmennya mendukung program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian. (mcr12/jpnn)

