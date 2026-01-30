Kadindik Jatim Ajak ASN Pendidikan Melek Teknologi Tuk Tingkatkan Kompetensi Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Webinar ASN Belajar Seri 3 resmi digelar secara daring dengan menghadirkan sejumlah narasumber kunci dari berbagai lembaga. Kegiatan ini mengusung tema From Digital Skill to Digital Impact, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN) agar mampu menghadirkan dampak nyata dalam pelayanan publik.

Webinar dibuka dengan keynote speech oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Dr Ramliyanto. Dia menyatakan peningkatan kapasitas ASN merupakan kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan layanan publik yang makin kompleks dan berbasis digital.

Sejumlah narasumber turut hadir, seperti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr Aries Agung Paewai, Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya Dr Meithiana Indrasari, serta Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Sabriansyah Rizqika Akbar.

Kadindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan kompetensi digital tidak cukup hanya sebatas penguasaan aplikasi, tetapi harus mampu dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas layanan.

“Talenta digital bukan tentang siapa yang paling mahir teknologi, melainkan siapa yang mampu menggunakan teknologi untuk memberi manfaat. Pendidikan Jawa Timur harus hadir menyiapkan itu—dari sekolah, oleh guru, bersama ASN, untuk masa depan generasi kita,” ujar Aries.

Menurut Aries, digital impact berarti bagaimana teknologi benar-benar membantu pekerjaan ASN, seperti mendukung guru mengajar lebih tepat sasaran, mempercepat pengambilan keputusan kepala sekolah berbasis data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik.

Dia menekankan tantangan ASN saat ini bukan lagi soal mampu menggunakan teknologi atau tidak, melainkan apakah teknologi tersebut mampu menyelesaikan persoalan publik.

“Talenta digital itu bukan profesi, tetapi pola pikir. ASN harus bisa menganalisis data, menyelesaikan masalah, meningkatkan mutu layanan, dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi,” tuturnya.