Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (30/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Sukun. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Kepanjen, Lawang, Pagak, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Turen, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kasembon, Lawang, Ngajum, Pagak, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Sore dan malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.