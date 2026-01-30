JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Berikut

Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Berikut

Jumat, 30 Januari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (30/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Sukun. Kawasan lainnya gerimis.

Baca Juga:

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Kepanjen, Lawang, Pagak, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Turen, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Baca Juga:

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kasembon, Lawang, Ngajum, Pagak, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Sore dan malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU