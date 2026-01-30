JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 30 Januari 2026, Pagi Hingga Malam Gerimis di Wilayah Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (30/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Madiun, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang.

Baca Juga:

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Blitar, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan.

Gerimis juga Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan.

Baca Juga:

Malamnya Jember gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
