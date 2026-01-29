Pemkot Bentuk Satgas Perbaikan Sekolah Rusak Setelah Runtuhnya Plafon SMPN 60 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani perbaikan dan evaluasi kondisi fisik sekolah negeri.

Pembentukan Satgas ini dilakukan sebagai langkah cepat memperbaiki sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung aman.

Kebijakan tersebut menyusul insiden runtuhnya plafon ruang kelas VIIE SMP Negeri 60 Surabaya pada Rabu (28/1) pagi saat proses pembelajaran berlangsung.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan satgas tersebut bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah, sekaligus melakukan perbaikan jika ditemukan bangunan yang tidak layak atau berpotensi membahayakan keselamatan siswa.

“Satgas itu harus bisa memperbaiki, berarti kami akan melakukan evaluasi,” kata Eri, Kamis (29/1).

Eri menjelaskan saat ini kewenangan pengelolaan fisik bangunan sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan (Dispendik), bukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

“Sekarang (nomenklatur) bukan di DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan), tapi Dinas Pendidikan. Karena aturan yang baru, nomenklatur yang baru, terkait fisik pembangunan sekolah itu melekat kepada dinas terkait,” ujar Eri.

Namun, Eri mengakui Dinas Pendidikan bukan dinas teknis. Oleh karena itu, Satgas yang dibentuk akan didukung tenaga teknis dari Dinas Cipta Karya atau DPRKPP untuk memastikan perbaikan fisik sekolah berjalan optimal.