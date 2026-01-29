HARRIS Hotel Surabaya Tawarkan Konsep Pernikahan Lewat Wedding Showcase 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebagai salah satu hotel terbaik di Kota Pahlawan, HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya terus berkomitmen menghadirkan layanan terbaik, termasuk dalam mewujudkan acara pernikahan yang berkesan.

Untuk menjawab kebutuhan calon pengantin, HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya kembali menghadirkan The Wedding Showcase 2026, yang akan digelar pada Minggu, 1 Februari 2026.

Pada kesempatan ini, HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya bekerja sama dengan Concreate Event Creator menghadirkan berbagai vendor pernikahan ternama di Surabaya, mulai dari dekorasi, fotografi, busana pengantin, make-up artist, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

Director of Sales HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya Sabrina Rachmani mengatakan, acara ini dirancang sebagai persembahan spesial wedding program 2026 untuk Special Set Menu Wedding Event.

“Melalui acara ini, para pasangan dapat berkonsultasi langsung dengan wedding experts di Surabaya untuk menemukan referensi konsep acara, visual, hingga pilihan hidangan set menu wedding terbaik,” ujar Sabrina, Rabu (28/1).

Menurut Sabrina, HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya menjadi salah satu pilihan ideal di Surabaya untuk menyelenggarakan berbagai acara, termasuk pernikahan.

“Dengan fasilitas lengkap dan kualitas layanan maksimal, kami berkomitmen memberikan pengalaman terbaik dan berkesan bagi setiap tamu,” jelasnya.

HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya memiliki Grand Ballroom yang luas dan elegan, dilengkapi area parkir luas serta layanan valet parking, sehingga mampu mengakomodasi berbagai konsep pernikahan, baik pesta megah maupun intimate wedding.