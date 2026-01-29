YKK AP Indonesia Kantongi Sertifikasi SNI untuk Jendela Nexsta & Madela

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebutuhan akan bahan bangunan berkualitas yang aman dan melindungi konsumen terus meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, PT YKK AP Indonesia resmi meraih sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk jendela merek Nexsta dan Madela.

Presiden Direktur PT YKK AP Indonesia Kurosaki Shinya mengatakan pencapaian ini menjadi yang pertama di Indonesia untuk kategori produk jendela dari perusahaan tersebut.

Menurut Kurosaki, sertifikasi SNI pada produk bahan bangunan seperti jendela sangat penting di tengah era perdagangan bebas yang membuat pasar dibanjiri produk impor dengan kualitas beragam.

“Produk jendela yang memiliki jaminan kualitas diharapkan dapat menjadi pilihan konsumen dan pengembang perumahan maupun perkantoran agar konsumen tidak kecewa dan terlindungi dari risiko bahan bangunan yang tidak aman,” ujar Kurosaki dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Dia menegaskan, sertifikasi SNI merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan pasar serta mendukung peningkatan kualitas industri konstruksi nasional.

Dalam proses meraih SNI, YKK AP Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyesuaian spesifikasi teknis, proses pengujian produk, hingga pemenuhan seluruh persyaratan standar.

“Sebagai perusahaan yang berakar dari YKK Group Jepang, kami menjalankan produksi dengan sistem manajemen mutu dan teknologi presisi yang sudah menjadi budaya perusahaan,” kata Kurosaki.

Kurosaki mengakui pasar Indonesia saat ini dipenuhi produk sejenis, termasuk produk impor yang harganya lebih murah. Namun, menurutnya, produk ber-SNI justru lebih menguntungkan dalam jangka panjang.