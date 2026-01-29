Polytron Perluas Ekspansi EV, Resmikan Showroom Baru di Kedungdoro Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polytron memperluas komitmennya di industri kendaraan listrik nasional dengan membuka Polytron EV Showroom & Services keduanya di Surabaya, Rabu (28/1).

Showroom terbaru ini berlokasi di Jalan Kedungdoro, Sawahan, Surabaya sekaligus menjadi showroom Polytron EV ketujuh di Indonesia.

Pembukaan showroom ini melanjutkan kesuksesan showroom mobil listrik pertama Polytron di Surabaya yang sebelumnya berlokasi di kawasan industri Rungkut.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo mengatakan langkah ini diambil seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik di Indonesia serta perubahan perilaku konsumen menuju gaya hidup yang lebih modern dan efisien.

“Surabaya dikenal sebagai kota trendsetter. Kehadiran showroom ini diharapkan dapat memberikan rasa percaya diri dan kenyamanan lebih bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik,” kata Tekno Wibowo.

Polytron EV Showroom & Services Surabaya mengusung konsep 3S (Sales, Service, Sparepart) yang terintegrasi dalam satu lokasi.

Melalui konsep tersebut, konsumen dapat menikmati layanan lengkap mulai dari eksplorasi produk, test drive Polytron G3 & G3+, konsultasi kepemilikan, hingga layanan purna jual yang didukung teknisi tersertifikasi dan ketersediaan suku cadang.

Selain itu, Polytron juga memperkenalkan layanan EVA (Emergency Vehicle Assistance), yakni bantuan darurat gratis 24 jam selama tiga tahun untuk pengguna Polytron G3 Series.