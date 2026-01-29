JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dukung Pemetaan Kesehatan Warga Surabaya Berbasis Data, IDI Siap Kerahkan 7.600 Dokter

Dukung Pemetaan Kesehatan Warga Surabaya Berbasis Data, IDI Siap Kerahkan 7.600 Dokter

Kamis, 29 Januari 2026 – 17:32 WIB
Dukung Pemetaan Kesehatan Warga Surabaya Berbasis Data, IDI Siap Kerahkan 7.600 Dokter - JPNN.com Jatim
Pemkot Surabaya melakukan MoU dengan IDI untuk membantu memetakan kondisi kesehatan masyarakat agar penanganan tepat sasaran. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya menyatakan kesiapan penuh mendukung program Pemkot Surabaya dalam memetakan kondisi kesehatan masyarakat hingga ke tingkat RW sebagai langkah pencegahan stunting dan penyakit tidak menular.

Ketua IDI Cabang Surabaya dr Muhammad Shoifi mengatakan kerja sama ini merupakan terobosan penting karena pembangunan kesehatan dilakukan berbasis data dan sains, bukan sekadar penanganan kuratif.

“Kami bersyukur memiliki pemimpin yang terbuka dan memiliki visi jauh ke depan. Kami diajak berkolaborasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Surabaya secara terstruktur,” ujar dr Shoifi.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, IDI Cabang Surabaya memiliki sekitar 7.600 anggota yang terdiri dari guru besar, dokter spesialis, dokter umum, hingga mahasiswa kedokteran.

Seluruh potensi tersebut siap digerakkan untuk mendukung program kesehatan Pemkot Surabaya.

“Mulai dari identifikasi masalah kesehatan, analisis, intervensi, sampai evaluasi akan kami lakukan berbasis data dan sains hingga ke tingkat RW,” jelasnya.

Baca Juga:

Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan masalah kesehatan masyarakat, seperti hipertensi, diabetes, obesitas, kanker, TBC, hingga persoalan kesehatan ibu dan anak, terdeteksi lebih dini sebelum berkembang menjadi kasus berat.

IDI juga menilai pemetaan kesehatan ini akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efisien, termasuk penempatan tenaga medis dan perencanaan kebutuhan layanan kesehatan di puskesmas maupun puskesmas pembantu (pustu).

7.600 dokter akan diterjunkan untuk melakukan pendataan terkait kesahatan masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   IDI Kota Surabaya kesehatan masyarakat kota surabaya pemkot Surabaya gandeng IDI pemetaan kesehatan masyarakat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU