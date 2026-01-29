BCA Gelar Singapore Airlines Travel Fair Surabaya, Tawarkan Cashback dan Miles

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali bekerja sama dengan Singapore Airlines menggelar BCA Singapore Airlines Travel Fair (BCA SQTF) 2026 sebagai solusi perencanaan liburan bagi nasabah.

Tahun ini, BCA SQTF akan berlangsung selama tiga hari, 30 Januari hingga 1 Februari 2026, dan digelar serentak di empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali.

Di Surabaya sendiri akan berlangsung di Pakuwon Mall Surabaya.

EVP Transaction Banking Business Development BCA Norisa mengatakan BCA SQTF telah menjadi agenda tahunan yang selalu mendapat respons positif dari nasabah.

“BCA Singapore Airlines Travel Fair telah menjadi agenda tahunan yang secara konsisten mendapat sambutan positif. Melalui BCA SQTF 2026, kami ingin menghadirkan kemudahan bagi nasabah dalam merencanakan perjalanan ke berbagai destinasi impian sekaligus menikmati promo eksklusif,” ujar Norisa dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Selama pameran berlangsung, BCA menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari cashback, 3x KrisFlyer miles, hingga cicilan 0 persen untuk pembelian tiket Singapore Airlines menggunakan kartu kredit BCA.

Tak hanya itu, BCA juga menghadirkan promo khusus dari BCAinsurance berupa asuransi perjalanan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah selama bepergian.

“BCA berharap BCA SQTF dapat memberikan pengalaman perencanaan perjalanan yang praktis, nyaman, dan bernilai tambah bagi nasabah,” kata Norisa.