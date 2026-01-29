FIK UMSURA dan Chung Hwa University Perkuat Kerja Sama Internasional Bidang Kesehatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) menggelar kegiatan International Visiting Professor bersama Chung Hwa University of Medical Technology (CHUMT), Tainan, Taiwan pada 27–28 Januari 2026 di kampus UMSURA.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen UMSURA dalam memperkuat internasionalisasi Catur Dharma perguruan tinggi sekaligus memperluas jejaring kerja sama global di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sektor kesehatan.

Dalam rangkaian acara tersebut, UMSURA dan CHUMT juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk penguatan kerja sama strategis kedua institusi.

Kerja sama ini mencakup pengembangan pendidikan internasional, kolaborasi riset, pertukaran dosen dan mahasiswa, hingga pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berbasis global.

Kegiatan International Visiting Professor ini menghadirkan empat profesor dari CHUMT, yakni Prof Bih-O Lee, RN, PhD., Prof Jau-Shyang Huang, PhD., Prof Jeng-Long Hsieh, PhD., serta Prof Yulin Yang, PhD.

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UMSURA yang menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan.

Salah satu agenda utama adalah general lecture bertajuk Digital Health Improvements and the Impact on Current Community Nursing Health yang membahas peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas layanan keperawatan komunitas.

Selain itu, juga digelar diskusi joint research dan perencanaan program strategis untuk mendorong riset kolaboratif berskala internasional.