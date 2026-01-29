Big Bad Wolf Surabaya 2026 Resmi Dibuka, Jadi Kota Pembuka Satu Dekade BBW Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Big Bad Wolf Books (BBW), bazar buku internasional terbesar di dunia resmi membuka rangkaian BBW Indonesia 2026 di Convention Center Tunjungan Plaza 3 Lantai 6, Surabaya.

BBW Surabaya 2026 yang berlangsung mulai 29 Januari hingga 8 Februari menjadi kota pembuka sekaligus penanda satu dekade perjalanan BBW Indonesia dalam membangun gerakan literasi nasional.

Bazar buku ini menghadirkan jutaan koleksi buku internasional dengan berbagai genre untuk semua kalangan usia.

Dalam perayaan 10 tahun BBW Indonesia bertajuk BBW X-Xtraordinary, Surabaya dipilih sebagai kota metropolis pembuka karena perannya yang dinilai penting dalam ekosistem literasi dan budaya baca di Indonesia.

Rayakan 10 tahun, Big Bad Wolf Surabaya 2026 tawarkan diskon buku internasional, program 50K-100K, hingga clearance books di Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Foto: Arry Saputra/JPNN

Founder Big Bad Wolf Books Andrew Yap mengatakan BBW telah tumbuh dari sekadar bazar buku menjadi gerakan literasi yang dekat dengan masyarakat.

“Selama satu dekade terakhir, BBW berperan membawa perubahan di Indonesia—satu buku dalam satu waktu. Surabaya menjadi kota pembuka yang sangat bermakna karena semangat membaca dan keterlibatan komunitasnya yang luar biasa,” ujar Andrew, Kamis (29/1).