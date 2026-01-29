Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Kawasan Berikut Siap-Siap Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (27/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Pakisaji dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Donomulyo, Gedangan, Lawang, Pagak, Pagelaran, dan Sumbermanjing Wetan. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sore dan malamnya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Lawang, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.