JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 5 Pelajar di Surabaya Terjaring Razia Saat Bolos Sekolah, Disanksi Pembinaan Liponsos

5 Pelajar di Surabaya Terjaring Razia Saat Bolos Sekolah, Disanksi Pembinaan Liponsos

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:43 WIB
5 Pelajar di Surabaya Terjaring Razia Saat Bolos Sekolah, Disanksi Pembinaan Liponsos - JPNN.com Jatim
Sebanyak lima pelajar diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Rabu (28/1). Mereka diamankan karena diduga kedapatan membolos sekolah dan menghabiskan waktu di warung kopi. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak lima pelajar di Surabaya terjaring razia Satpol PP, Rabu (28/1). Mereka diamankan karena diduga membolos sekolah dan menghabiskan waktu di warung kopi.

Kepala Bidang Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya Mudita Dhira Widaksa menjelaskan penindakan ini dilakukan setelah adanya keluhan warga yang merasa terganggu dengan aktivitas para pelajar di kawasan Surabaya Selatan.

“Setelah menerima laporan masyarakat, petugas melakukan pemantauan. Saat dilakukan pengecekan, ditemukan lima pelajar masih mengenakan seragam sekolah sedang berada di warung kopi pada jam belajar,” kata Mudita.

Baca Juga:

Setelah diamankan, mereka didata dan diberikan pembinaan. Satpol PP juga berkoordinasi dengan orang tua dan pihak sekolah agar proses pembinaan berjalan secara menyeluruh.

“Kami tidak sekadar menertibkan, tetapi juga membina. Orang tua dan sekolah kami libatkan agar ada pengawasan bersama,” jelasnya.

Sebagai bentuk pembelajaran sosial, para pelajar tersebut menjalani pembinaan di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.

Baca Juga:

Di lokasi tersebut, mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial seperti membantu perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), membersihkan lingkungan, hingga mendukung distribusi makanan.

“Pembinaan ini diharapkan memberi efek jera sekaligus menumbuhkan empati. Mereka diajak melihat langsung realitas sosial agar lebih menghargai waktu dan pentingnya pendidikan,” ujar Mudita.

Pelajar yang terciduk Satpol PP Surabaya saat jam pelajaran masih berlangsung diberi sanksi pembinaan di Liponsos.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya Satpol PP Surabaya Pelajar bolos razia pelajar bolos surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU