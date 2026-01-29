Cuaca Jawa Timur 29 Januari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (29/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Jember, dan Kota Malang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombnag, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)