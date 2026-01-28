Usung Konsep Tomorrowland, WILBEX 2026 Hadirkan Ratusan Brand & Promo Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Willow Baby Expo (WILBEX) 2026 Vol 1 digelar sebagai pameran perlengkapan ibu, bayi, dan anak terbesar di Indonesia bagian Timur. Ajang ini akan berlangsung di Grand City Convex Surabaya pada 12–15 Februari.

Diselenggarakan oleh Willow Baby bersama Dyandra Promosindo selaku organizer dan JPT sebagai event partner, WILBEX 2026 Vol 1 menjadi platform lengkap bagi keluarga untuk mendapatkan produk, informasi, serta pengalaman seputar tumbuh kembang anak dalam satu tempat.

Mengusung tema ‘Tomorrowland’ dengan filosofi Where the Future Begins with Family, WILBEX 2026 menggambarkan dunia di mana imajinasi dan inovasi berjalan beriringan. Setiap anak dipandang sebagai penjelajah masa depan, sementara orang tua berperan sebagai pionir yang mendampingi proses tumbuh kembang mereka.

“Melalui WILBEX 2026 Vol. 1, kami ingin menghadirkan pengalaman pameran yang tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga edukasi dan keterlibatan keluarga,” ujar Director Willow Baby Shop Andreas dalam press conference yang digelar di ET Space Spazio Surabaya, Selasa (28/1).

Dia menjelaskan konsep Tomorrowland menekankan bahwa masa depan anak dimulai dari perhatian, pola asuh, dan lingkungan yang tepat sejak dini, dengan teknologi hadir sebagai pendamping yang bijak, bukan pengganti peran keluarga.

WILBEX 2026 Vol. 1 didukung sejumlah sponsor ternama seperti MamyPoko, Baby Happy, dan Zwitsal, serta BCA sebagai Official Bank Partner. Acara ini juga menghadirkan sesi talkshow bertajuk Raising Tomorrow’s Generation yang menghadirkan Lia Amalia (Founder Bumbu Bunda) dan Stefani Angelia atau Cinfung, Brand Owner The Overtee Kids dan Doesoen Roti.

Pameran kali ini menghadirkan ratusan brand dari berbagai kategori, mulai dari perlengkapan bayi, kebutuhan ibu, mainan edukatif, nutrisi anak, fashion anak, hingga produk kesehatan ibu dan bayi.

“Seluruh brand dikurasi untuk menjawab kebutuhan keluarga modern yang praktis, aman, dan berkualitas,” tuturnya.