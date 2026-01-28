90 Persen Masyarakat Surabaya Setuju Parkir TJU Pakai Sistem Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengungkapkan hasil polling sebesar 85-90 persen masyarakat Kota Pahlawan setuju penerapan sistem digital pada parkir di tepi jalan umum (TJU).

Menanggapi aspirasi tersebut, 76 titik parkir TJU telah menerapkan parkir digital. Masyarakat bisa membayar tarif parkie menggunakan QRIS dan uang elektronik.

"Berdasarkan polling dari masyarakat Surabaya dan masyarakat di luar kota, hasilnya 85-90 persen menginginkan parkir tepi jalan umum untuk diberlakukan digitalisasi," kata Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh, Rabu (28/1).

Jeane menturkan penerapan parkir digital ini juga diiringi pelatihan bagi juru parkir. Serta validasi data dan pemasangan aplikasi pada perangkat yang digunakan. Perangkat tersebut disiapkan sepenuhnya oleh UPT Parkir Dishub Kota Surabaya.

"Jadi, operasional dari device atau HP ini, petugas kami menyediakan, menyiapkan, dan mengantarkan ke lokasi. Setelah itu kami bawa kembali," ujarnya.

Dalam sistem pembayaran digital, masyarakat dapat menggunakan QRIS atau uang elektronik, dengan informasi lokasi parkir dan rekening pemerintah kota yang langsung muncul di perangkat petugas.

"Jadi, dengan device yang sudah disediakan UPT parkir dinas perhubungan kota Surabaya melalui pemerintah Kota Surabaya ini tujuannya supaya transparan, supaya masyarakat juga lebih nyaman, lebih mudah," kata dia.

Jeane berharap penerapan parkir digital dapat memperkuat basis data petugas parkir serta meningkatkan akuntabilitas Pemkot Surabaya.