Desain Flyover Taman Pelangi Direncanakan Mirip Aloha Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konsep pembangunan flyover Taman Pelangi direncanakan meniru flyover di Aloha Sidoarjo. Rancangan itu telah dibahas Pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan jalan layang ini dirancang untuk menciptakan arus lalu lintas tanpa hambatan lampu merah (continuous flow) sehingga kendaraan dapat melaju lebih lancar di salah satu titik tersibuk Surabaya bagian selatan.

Selain itu, pembangunan flyover dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan pertemuan arus Ahmad Yani, Jemursari, hingga Rungkut yang selama ini kerap menjadi langganan macet.

"Konsepnya seperti Flyover Aloha. Nanti kendaraan tidak lagi berhenti di lampu merah, tapi langsung mengalir. Dari arah Ahmad Yani bisa langsung naik dan turun ke Jemursari atau sebaliknya,” ujar Eri, Rabu (28/1).

Menurut Eri, pilihan konsep flyover juga didasarkan pada pertimbangan teknis dan keamanan.

Hasil kajian bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa pembangunan underpass berisiko tinggi karena adanya jaringan pipa gas dan aliran sungai di bawah kawasan Taman Pelangi.

“Kalau underpass harus memindahkan sungai dan banyak pipa gas di bawahnya, itu berbahaya. Flyover lebih aman dan proses pembangunannya juga lebih cepat,” jelasnya.

Flyover Taman Pelangi nantinya akan difungsikan sebagai jalur utama yang memotong langsung simpul kemacetan, sedangkan pergerakan kendaraan berputar dialihkan ke atas tanpa mengganggu arus utama.