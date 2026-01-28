JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PMK Serang Ratusan Sapi di Jatim, Penambahan Kasus Capai 30 Ekor per Hari

PMK Serang Ratusan Sapi di Jatim, Penambahan Kasus Capai 30 Ekor per Hari

Rabu, 28 Januari 2026 – 15:33 WIB
PMK Serang Ratusan Sapi di Jatim, Penambahan Kasus Capai 30 Ekor per Hari - JPNN.com Jatim
Ilustrasi ternak sapi terajangkiti penyakit mulut dan kuku (PMK). Foto: Source Humas Polres Batu for JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur (Jatim) terus menunjukkan tren peningkatan pada awal 2026.

Data Dinas Peternakan Jawa Timur mencatat, jumlah kasus PMK mencapai 839 ekor per 26 Januari 2026, dengan penambahan kasus menembus lebih dari 30 ekor per hari.

Sebelumnya, pada 25 Januari 2026, tercatat 803 kasus PMK. Artinya, hanya dalam satu hari terjadi penambahan 36 kasus baru.

Baca Juga:

Dari total kasus tersebut, sebanyak 221 ekor sapi dilaporkan sembuh, sedangkan 605 ekor lainnya masih berstatus sakit dan menjalani penanganan intensif.

Selain itu, delapan ekor sapi dilaporkan mati akibat PMK, sedangkan lima ekor lainnya terpaksa dipotong paksa untuk mencegah penyebaran virus.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, lonjakan kasus PMK pada Januari 2026 didominasi menyerang sapi pedaging.

Baca Juga:

“Memang pada Januari 2026 ada peningkatan kasus PMK, kebanyakan terjadi pada sapi pedaging,” kata Emil di Surabaya, Selasa (27/1).

Menurut Emil, salah satu faktor utama meningkatnya kasus PMK adalah tingginya pergerakan hewan ternak menjelang Hari Raya Iduladha. Selain itu, kondisi cuaca juga turut memengaruhi penyebaran virus.

Kasus PMK di Jawa Timur terus meningkat pada awal 2026. Tercatat 839 sapi terpapar dengan penambahan lebih dari 30 kasus per hari.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PMK Jawa Timur kasus PMK 2026 penyakit mulut dan kuku PMK jelang Iduladha virus PMK sapi vaksin PMK

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU