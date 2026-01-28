Banjir Bandang Situbondo Sebabkan Kerugian Rp15 Miliar

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo mencatat kerugian materiil akibat banjir bandang yang terjadi pada Rabu (21/1) lalu diperkirakan mencapai sekitar Rp15 miliar.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Surjanto mengatakan banjir bandang tersebut menyebabkan kerusakan cukup parah, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antardesa, fasilitas umum, lembaga pendidikan, hingga rumah warga.

"Jadi, kerusakan akibat banjir bandang cukup parah dan sementara kami perkirakan mencapai Rp15 miliar, ini belum termasuk dampak banjir di sektor pertanian," kata Timbul, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan luapan air sungai mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik infrastruktur, antara lain jembatan penghubung Desa Patemon dan Desa Wringinanom, Kecamatan Jatibanteng, yang terputus. Selain itu, jalan di Desa Bloro, Kecamatan Besuki, juga mengalami kerusakan.

Banjir bandang tersebut juga merusak sejumlah tembok penahan tanah (TPT), bronjong, serta akses jalan desa. Beberapa infrastruktur bahkan tertimbun material longsor.

"Selain itu, kami juga sedang melakukan normalisasi di beberapa titik aliran sungai, Kami terus memperbarui data dampak dari bencana banjir," ujar Timbul.

Terkait penanganan pascabencana, BPBD Situbondo masih mengoperasikan posko kesehatan dan dapur umum bagi warga terdampak. Operasional dapur umum dilakukan dengan sistem evaluasi setiap tiga hari sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Dapur umum sampai saat ini masih tetap melayani masyarakat terdampak bencana, karena setiap tiga hari kami melakukan evaluasi untuk diperpanjang sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.