JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang dan Sore Hujan Lebat Disertai Petir

Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang dan Sore Hujan Lebat Disertai Petir

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang dan Sore Hujan Lebat Disertai Petir - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (28/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Siang dan sore berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Malamnya cerah berawan dan ebrawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Jabung, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Ngantang, Pujon, Sumberpucung, Tumpang, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Baca Juga:

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Lawang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Lawang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU