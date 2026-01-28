Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang dan Sore Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (28/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Siang dan sore berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan ebrawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Jabung, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Ngantang, Pujon, Sumberpucung, Tumpang, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Lawang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Lawang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya berawan.