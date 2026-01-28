Empat Dukungan Nyata GoTo untuk Kesejahteraan Mitra Gojek

jatim.jpnn.com, MALANG - Sebagai perusahaan yang lahir dan tumbuh di Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra driver Gojek beserta keluarganya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra, yang dirancang tidak hanya untuk meringankan beban mitra saat ini, tetapi juga membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi keluarga mitra di seluruh Indonesia.

Empat dukungan tersebut meliputi perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Bonus Hari Raya (BHR), Bursa Kerja Mitra Gojek dan Beasiswa untuk Mitra dan Keluarga, serta program Usaha Mitra Swadaya. Seluruh inisiatif ini menjadi kontribusi jangka panjang GoTo dalam membangun ekosistem kerja yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Direktur Utama sekaligus CEO GoTo Hans Patuwo mengatakan kesejahteraan mitra merupakan prioritas utama perusahaan, tidak hanya dari sisi pendapatan harian, tetapi juga rasa aman dan kesempatan berkembang.

“Bagi GoTo, kesejahteraan mitra bukan hanya soal pendapatan harian, tetapi juga rasa aman, penghidupan yang layak, serta kesempatan untuk terus maju bersama keluarganya. Melalui empat dukungan ini, kami ingin memastikan mitra terlindungi hari ini dan memiliki peluang lebih baik untuk masa depan,” kata Hans dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1).

Peluncuran Bakti GoTo untuk Negeri tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana yang memberikan apresiasi atas inisiatif berkelanjutan GoTo bagi kesejahteraan mitra.

GoTo juga menjadi pelopor di industri platform digital dengan menghadirkan perlindungan sosial gratis bagi mitra roda dua dan roda empat terbaik. Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya dimulai di Surabaya pada Desember 2025 kini diperluas ke ratusan ribu mitra juara di berbagai daerah.

"Para Mitra Juara se-Indonesia dijadwalkan mulai menerima manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per 1 Februari 2026, yang dilengkapi dengan program keselamatan Gojek secara komprehensif," jelasnya.