Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Nanti Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

Rabu, 28 Januari 2026 – 09:04 WIB
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (28/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal,

Gerimis juga mengguyur Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 21-26 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis bakal mengguyur sejumlah kawasan.
