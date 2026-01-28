Elf Tabrak Sepeda Motor di Jalan Raya Ngawi–Maospati, Tiga Orang Terluka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan Isuzu Elf dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Ngawi–Maospati KM 12–13, tepatnya di Dusun Alas Pecah, Desa/Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Selasa (27/1).

Insiden terjadi sekitar pukul 13.00 WIB tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka-luka.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana menjelaskan kecelakaan bermula saat Isuzu Elf bernopol K-7108-FB yang dikemudikan M Zainal Arifin (43) warga Kabupaten Blora melaju dari arah selatan ke utara dengan membawa 18 penumpang.

“Di depan sebelah kiri kendaraan Elf tersebut berjalan sepeda motor Honda Grand bernopol AE-5095-KO yang dikendarai Supangat (60) warga Kecamatan Geneng,” ujar Yuliana.

Menurut keterangaan saksi di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor bermaksud berbelok ke kanan. Namun, jarak yang sudah terlalu dekat dan kurangnya kehati-hatian dari kedua pengendara, tabrakan pun tidak dapat dihindari.

“Benturan terjadi pada bagian depan kiri kendaraan Isuzu Elf dengan bagian belakang kanan sepeda motor,” jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka-luka. Pengemudi Elf M Zainal Arifin mengalami luka robek pada tangan kanan, lecet di pelipis kiri, serta hematoma di dahi kiri.

Sementara itu, salah satu penumpang Elf bernama Brakter Samurai Hatta (26) warga Surabaya, mengalami nyeri pada paha kanan dan dada kanan. Adapun pengendara sepeda motor Supangat nyeri pada bahu dan dada kanan.