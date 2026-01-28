Cuaca Jawa Timur 28 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (28/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi dan Bondowoso. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Bondowoso, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Banyuwangi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Gerimis mengguyur Jombang dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Jombang, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.