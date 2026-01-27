Pengurus Baru IKBA Untag Surabaya Dilantik, Ini Pesan YPTA dan Rektor

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Ikatan Keluarga Besar Alumni (IKBA) Untag Surabaya resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026–2030 di Auditorium Gedung R Ing Soekonjono, Kampus Untag Surabaya, Selasa (27/1).

Dalam sambutannya, Ketua YPTA Surabaya J Subekti mengingatkan pengurus baru IKBA agar menjaga amanah dan nama baik almamater.

“Amanah sebagai pengurus alumni itu besar, karena membawa nama baik universitas. Setiap sikap dan langkah alumni mencerminkan citra Untag Surabaya,” tutur Subekti.

Sementara itu, Rektor Untag Surabaya Harjo Seputro mengapresiasi komitmen para alumni yang bersedia meluangkan waktu untuk organisasi.

“Alumni adalah cerminan keberhasilan universitas. Dukungan alumni sangat penting untuk peningkatan akreditasi, mentoring mahasiswa, hingga mewujudkan visi Untag Surabaya menuju World Class University,” ujarnya.

Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah seluruh pengurus DPP IKBA periode 2026–2030. Para pengurus berkomitmen menjunjung tinggi nilai kejujuran, kecerdasan, kebangsaan, keberagaman, dan kreativitas serta mendukung catur dharma perguruan tinggi.

Ketua IKBA Untag Surabaya terpilih Kusumo Adi Nugroho menyatakan IKBA harus menjadi wadah pemersatu alumni lintas generasi.

“Kami berkomitmen memperkuat solidaritas alumni dan mendorong kontribusi strategis bagi Untag Surabaya dan masyarakat. IKBA harus menjadi rumah besar alumni yang aktif dan berdampak,” kata alumnus angkatan 1991 tersebut.