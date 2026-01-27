KAI Pasang Blok Rel di Perlintasan Wonokromo Tingkatkan Keselamatan Pengguna Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya melakukan pemasangan blok rel di perlintasan sebidang Jalur Perlintasan Langsung (JPL) No. 1 Wonokromo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Pemasangan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan pada Senin (26/1) malam hingga Selasa (27/1) dini hari. Pemasangan blok rel dilakukan untuk memperkuat konstruksi perlintasan agar lebih stabil dan aman saat dilintasi kendaraan maupun kereta api.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan pemasangan blok rel merupakan bagian dari perawatan prasarana perlintasan sebidang, sekaligus tindak lanjut penggantian rel yang telah dilakukan sebelumnya.

“Blok rel dipasang untuk meningkatkan keandalan dan keselamatan perlintasan sebidang sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan lebih aman dan nyaman,” jelas Mahendro.

Dia menambahkan kondisi perlintasan sebidang yang terawat menjadi faktor penting dalam mencegah potensi kecelakaan, terutama di jalur dengan intensitas lalu lintas tinggi seperti Jalan Ahmad Yani.

Mahendro mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang dan mematuhi rambu serta arahan petugas selama pekerjaan berlangsung.

“Perawatan perlintasan sebidang merupakan komitmen KAI untuk meningkatkan keselamatan bersama, baik bagi perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan,” katanya. (mcr23/jpnn)