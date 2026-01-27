Proyek Radial Road Lontar Surabaya Tuntas Maret 2026, Beroperasi April

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan proyek pengerjaan Radial Road Lontar dipastikan rampung pada Maret dan bisa dilalui pada April 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskaan saat ini proyek pengerjaan memasuki proses pengaspalan di dua sisi jalan Radial Road Lontar.

Selain pengaspalan di dua sisi jalan, Pemkot Surabaya juga baru saja menyelesaikan pembebasan lahan pada bagian tengah Radial Road Lontar. Pembebasan lahan tersebut baru saja tuntas pada Desember 2025 lalu.

“Nah, ketika bertemu di tengah, itu ada tanah milik Kementerian Agama (Kemenag). Jadi, ada pengusaha yang membebaskan tanah yang ada di belakangnya, disampaikan kepada Kemenag dan sudah selesai. Kalau jalan sudah selesai, nah ini tinggal di tengahnya saja itu,” kata Eri, Selasa (27/1).

Setelah pembebasan lahan tersebut, Eri menjelaskan, selanjutnya pemkot akan melakukan pembangunan jembatan.

“Nanti akan dibangun jembatan, karena kan ada bozem gede di tengahnya. Jadi, tetap (berupa) jalan, tapi di atasnya bozem. Karena bozem ini mencegah banjir di daerah lontar,” jelasnya.

Eri menyebutkan setelah semuanya sudah klir, selanjutnya pemkot melakukan pembangunan di sekitar bozem dan jembatan Radial Road Lontar.

“Jadi, target kami di bulan maret. Insya allah april sudah bisa dilewati,” sebut Cak Eri.