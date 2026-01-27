Dua Rumah Warga di Malang Rusak Terdampak Gempa Pacitan

jatim.jpnn.com, MALANG - Dua rumah warga di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dilaporkan terdampak gempa bermagnitudo 5,5 di Kabupaten Pacitan, Selasa (27/1).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan dua rumah warga tersebut mengalami kerusakan kategori ringan.

"Dampak (gempa bumi) menyebabkan dua rumah milik warga mengalami rusak ringan, lokasinya di RT 4 dan RT 11 RW 4 Dusun Tamban, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Baru asesmen teman-teman," kata Sadono.

Rumah di RT 4 milik Yuwinantyo dilaporkan mengalami retak pada bagian tembok bangunan. Sementara rumah di RT 11 milik Susana mengalami kerusakan berupa jebol pada tembok sisi samping.

BPBD Kabupaten Malang juga masih melakukan pendataan lanjutan untuk menghitung kebutuhan logistik dan bantuan yang diperlukan bagi warga terdampak. Di sisi lain, perangkat Desa Tambakrejo turut melakukan pendataan dampak gempa di wilayahnya.

Sadono memastikan gempa tidak menimbulkan korban jiwa di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Untuk korban jiwa nihil atau tidak ada," ujar dia.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bermagnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Pacitan pada Selasa sekitar pukul 08.20 WIB. Episenter gempa berada di koordinat 8,14 Lintang Selatan dan 111,33 Bujur Timur atau sekitar 25 kilometer timur laut Pacitan dengan kedalaman 105 kilometer dan tidak berpotensi tsunami. (mcr12/jpnn)