JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Syariah Summit 2025 Jadi Strategi Manulife Syariah Perkuat Bisnis

Syariah Summit 2025 Jadi Strategi Manulife Syariah Perkuat Bisnis

Selasa, 27 Januari 2026 – 15:33 WIB
Syariah Summit 2025 Jadi Strategi Manulife Syariah Perkuat Bisnis - JPNN.com Jatim
Syariah Summit 2025 menjadi momentum Manulife Syariah memperkuat literasi dan bisnis asuransi syariah nasional. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Manulife Syariah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat industri asuransi syariah nasional melalui penyelenggaraan Syariah Summit 2025 di Kota Malang.

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk mengapresiasi peran 130 tenaga pemasar yang dinilai sebagai garda terdepan pertumbuhan bisnis asuransi syariah Manulife.

Syariah Summit 2025 dihadiri jajaran pimpinan dan pemangku kepentingan Manulife Syariah Indonesia, antara lain Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) KH Ma’ruf Amin, Presiden Komisaris Ian Paul Pritchard, Dewan Komisaris sekaligus Wakil Presiden Direktur Manulife Indonesia Novita Rumngangun, Komisaris Independen Endy Moh. Astiwara dan Muhammad Syakir Sula, serta anggota DPS Prof Dr Jaenal Effendi, bersama jajaran manajemen.

Baca Juga:

Presiden Direktur Manulife Syariah Indonesia Fauzi Arfan mengatakan Syariah Summit 2025 bukan sekadar agenda internal perusahaan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat arah dan nilai bisnis syariah yang berkelanjutan.

“Syariah Summit 2025 menjadi momentum penting bagi kami untuk mengapresiasi peran tenaga pemasar sebagai garda terdepan pertumbuhan bisnis syariah Manulife. Melalui semangat Berbagi, Bertumbuh, dan Berdampak, kami ingin memastikan setiap langkah bisnis tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memberikan nilai kebermanfaatan nyata bagi keluarga Indonesia dan masyarakat luas,” kata Fauzi.

Mengusung tema Berbagi, Bertumbuh, dan Berdampak, forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan visi Manulife Syariah Indonesia dalam menjawab meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan finansial berbasis prinsip syariah.

Baca Juga:

Dalam rangkaian diskusi dan pemaparan strategi, manajemen bersama tenaga pemasar membahas langkah konkret untuk menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis ke depan.

Fokus utamanya meliputi penguatan pemasaran berbasis edukasi, peningkatan kualitas layanan, serta pemantapan posisi Manulife Syariah Indonesia sebagai penyedia solusi perlindungan syariah yang terpercaya.

Manulife Syariah Indonesia menggelar Syariah Summit 2025 di Malang untuk mengapresiasi 130 tenaga pemasar dan memperkuat industri asuransi syariah.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   manulife syariah syariah summit 2025 Asuransi syariah wakaf air liteasi asuransi syariah manulife indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU