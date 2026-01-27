Syariah Summit 2025 Jadi Strategi Manulife Syariah Perkuat Bisnis

jatim.jpnn.com, MALANG - Manulife Syariah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat industri asuransi syariah nasional melalui penyelenggaraan Syariah Summit 2025 di Kota Malang.

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk mengapresiasi peran 130 tenaga pemasar yang dinilai sebagai garda terdepan pertumbuhan bisnis asuransi syariah Manulife.

Syariah Summit 2025 dihadiri jajaran pimpinan dan pemangku kepentingan Manulife Syariah Indonesia, antara lain Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) KH Ma’ruf Amin, Presiden Komisaris Ian Paul Pritchard, Dewan Komisaris sekaligus Wakil Presiden Direktur Manulife Indonesia Novita Rumngangun, Komisaris Independen Endy Moh. Astiwara dan Muhammad Syakir Sula, serta anggota DPS Prof Dr Jaenal Effendi, bersama jajaran manajemen.

Baca Juga: Manulife Mega Kick Off 2026 Jadi Momentum Penguatan Kolaborasi Lintas Fungsi

Presiden Direktur Manulife Syariah Indonesia Fauzi Arfan mengatakan Syariah Summit 2025 bukan sekadar agenda internal perusahaan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat arah dan nilai bisnis syariah yang berkelanjutan.

“Syariah Summit 2025 menjadi momentum penting bagi kami untuk mengapresiasi peran tenaga pemasar sebagai garda terdepan pertumbuhan bisnis syariah Manulife. Melalui semangat Berbagi, Bertumbuh, dan Berdampak, kami ingin memastikan setiap langkah bisnis tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memberikan nilai kebermanfaatan nyata bagi keluarga Indonesia dan masyarakat luas,” kata Fauzi.

Mengusung tema Berbagi, Bertumbuh, dan Berdampak, forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan visi Manulife Syariah Indonesia dalam menjawab meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan finansial berbasis prinsip syariah.

Dalam rangkaian diskusi dan pemaparan strategi, manajemen bersama tenaga pemasar membahas langkah konkret untuk menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis ke depan.

Fokus utamanya meliputi penguatan pemasaran berbasis edukasi, peningkatan kualitas layanan, serta pemantapan posisi Manulife Syariah Indonesia sebagai penyedia solusi perlindungan syariah yang terpercaya.