Buka Toko Offline Pertama di Surabaya, Bonsoir Hadirkan 150 Brand Fashion Mewah

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:31 WIB
Bonsoir hadirkan pengalaman belanja brand mewah langsung di Surabaya dengan konsep one stop luxury shopping. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah 15 tahun menjadi pionir dalam industri branded luxury multi-brand store di Indonesia, Bonsoir Indonesia resmi membuka toko offline pertamanya di Pakuwon Square PK A-019, Surabaya.

Pembukaan ini menandai langkah strategis Bonsoir dalam memperluas pengalaman berbelanja bagi para pecinta fashion luxury di Tanah Air, setelah lebih dari satu dekade hadir melalui platform e-commerce dan berbagai marketplace.

Dengan konsep one stop luxury shopping, Bonsoir menghadirkan produk-produk yang siap dibeli tanpa sistem waiting list, sehingga pelanggan dapat menikmati proses belanja yang lebih praktis dan efisien.

Perwakilan manajemen Bonsoir Devy Vicario Ong mengatakan kehadiran toko fisik ini merupakan jawaban atas kebutuhan pelanggan yang ingin melihat dan mencoba produk secara langsung sebelum membeli.

“Kami ingin membantu para pecinta fashion di Surabaya yang ingin melihat langsung barang-barang branded dan tren yang sedang in. Banyak yang ingin datang, melihat, mencoba dulu, baru memutuskan membeli,” ujar Devy, Selasa (27/1).

Butik Bonsoir dirancang dengan konsep elegant dan warm, didominasi warna cokelat hangat untuk menciptakan suasana nyaman saat pelanggan menjelajah koleksi. Dengan ruang yang luas, toko ini menampilkan lebih dari 10.000 item dari sekitar 150 brand fashion ternama.

“Kami memilih buka di lokasi yang berdiri sendiri agar punya ruang lebih luas untuk display koleksi, karena item kita banyak, mulai dari tas, ready-to-wear, hingga koleksi anak,” jelas Devy.

Bonsoir menghadirkan beragam layanan, mulai dari Consignment, Pre-Order Europe dan US, hingga Preloved Items, di mana pelanggan dapat menitipkan produk fashion mewah mereka untuk dijual kembali melalui Bonsoir.

Bonsoir Indonesia membuka toko offline pertamanya di Pakuwon Square Surabaya, menghadirkan 150 brand luxury tanpa waiting list.
