Ada Ancaman Super Flu, Pemkot Surabaya Perketat Kewaspadaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) kewaspadaan dini sebagai langkah antisipasi, sekaligus meminta warga tetap tenang namun waspada.

SE bernomor 400.7.7.1/1001/436.7.2/2026 itu mengatur kewaspadaan terhadap virus Influenza A subtipe H3N2 subclade K, yang disebut memiliki tingkat penularan lebih cepat dibanding influenza musiman.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto menjelaskan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta hasil pemantauan perkembangan kasus influenza secara nasional.

“Hingga akhir Desember 2025, tercatat 62 kasus influenza di delapan provinsi. Kasus terbanyak ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat,” kata Lilik, Senin (26/1).

Menurut dia, virus Super Flu berpotensi menimbulkan gejala klinis yang lebih berat. Gejala biasanya muncul mendadak, mulai dari demam tinggi hingga 39–41 derajat Celsius, nyeri otot dan sendi, sakit kepala berat, lemas, hingga gangguan pernapasan seperti batuk kering dan nyeri tenggorokan.

Penularan virus terjadi melalui droplet saat batuk, bersin, atau berbicara. Selain itu, kontak langsung maupun tidak langsung dengan permukaan benda yang terkontaminasi juga bisa menjadi media penyebaran.

“Interaksi sehari-hari yang terlihat sepele bisa menjadi jalur penularan jika masyarakat lengah,” ujarnya.

Meski demikian, Lilik menegaskan warga tidak perlu panik. Pemkot meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).