Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Berawan dan Gerimis di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (27/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Siangnya Sukun berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sore dan malam gerimis mengguyur Kedungkandang, Klojen, dan Sukun. Blimbing dan Lowokwaru berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Lawang, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Pujon, Singosari, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Ampelgading, Donomulyo, Jabung, Pagak, Sumberpucung, dan Tumpang berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sore dan malam gerimis mengguyur Dau, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pakisaji, Pujon, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan dan berangin.