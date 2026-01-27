Cuaca Jawa Timur 27 Januari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (27/1).

Paginya Banyuwangi, Kota Probolinggo, Lamongan, Magetan, Malang, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sumenep, dan Tulungagung berawan. Wilayah lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya Gresik, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Magetan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)