Produk Skincare Lokal Tawarkan Varian Perawatan untuk Berbagai Jenis Kulit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produk skincare lokal VAVL menghadirkan rangkaian produk perawatan kulit yang dirancang untuk menjawab kebutuhan berbagai jenis kulit.

Pemilik VAVL Skincare Virginy Valentine Virginy mengatakan ingin menghadirkan rangkaian perawatan kulit yang fungsional, aman, dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan dengan kebutuhan kulit yang berbeda.

Menurut Virginy, seluruh produk VAVL dirancang untuk menjawab persoalan kulit sehari-hari, mulai dari kulit berjerawat hingga kulit normal.

Baca Juga: Brand Lokal Moell Bawa Skincare Anak Indonesia ke Panggung Internasional

Karena itu, VAVL menghadirkan sejumlah produk andalan seperti Blemish Serum untuk membantu merawat kulit bermasalah, serta VAVL Cleanser yang tersedia dalam varian acne dan non-acne.

“Sejak awal, kami memang fokus pada fungsi produk dan kebutuhan kulit konsumen. Setiap produk dibuat agar mudah digunakan dan relevan dengan rutinitas harian,” ujar Virginy, Senin (26/1).

Dia menjelaskan, proses produksi VAVL dilakukan secara mandiri di pabrik milik sendiri. Dengan sistem tersebut VAVL dapat mengontrol kualitas produk mulai dari formulasi, bahan baku, hingga proses produksi sebelum dipasarkan ke konsumen.

Untuk memastikan produknya dapat digunakan oleh berbagai jenis kulit, VAVL juga menghadirkan varian yang disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing pengguna.

“Pendekatan ini dilakukan agar konsumen tidak perlu menggunakan rangkaian perawatan yang rumit,” jelasnya.