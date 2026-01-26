Hadir di Surabaya, Medisfine Tawarkan Layanan Perawatan Luka Modern hingga Home Care

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lucas Medical Hub resmi membuka layanan Medisfine di Ciputra World Mall Office lantai 6, Surabaya sebagai pusat layanan perawatan luka modern yang mengintegrasikan klinik, home care, dan konsultasi digital.

Founder Medisfine dr Muhammad Shoifi, SpOT, Subsp.PL (K), menjelaskan bahwa Medisfine hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perawatan luka yang praktis, aman, dan berkelanjutan.

“Secara waktu, luka itu terbagi menjadi luka akut dan luka kronik. Luka akut misalnya akibat kecelakaan atau pascaoperasi, sedangkan luka kronik sering dialami pasien diabetes, luka terinfeksi, atau pasien tirah baring lama seperti penderita stroke yang mengalami luka dekubitus,” ujar dr Shoifi.

Menurutnya, pasien dengan luka akut pascaoperasi maupun kecelakaan sering kali membutuhkan perawatan rutin agar tidak terjadi infeksi. Melalui layanan home care Medisfine, pasien tidak perlu selalu datang ke rumah sakit.

“Tim medis kami bisa datang langsung ke rumah untuk melakukan perawatan luka secara profesional dan kontinu, sehingga proses penyembuhan lebih optimal,” kata Spesialis Ortopedi Subspesialis Panggul dan Lutut itu.

Sementara itu, untuk kasus luka kronik yang membutuhkan penanganan lebih intensif, Medisfine juga menyediakan layanan klinik di Lucas Medical Hub. Di fasilitas ini tersedia ruang perawatan hingga kamar operasi mini untuk menangani luka infeksi, luka kronik, hingga prosedur pembersihan luka secara bedah.

“Di klinik, tingkat sterilitas dan kelengkapan alat jauh lebih tinggi. Kami juga menggunakan modern wound dressing dan peralatan khusus untuk memastikan perawatan luka berjalan optimal,” jelasnya.

Apabila ditemukan kasus luka yang lebih kompleks dan memerlukan tindakan bedah lanjutan, Medisfine telah menyiapkan sistem rujukan dan jejaring dokter spesialis dalam ekosistem Medisfine.