JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkot Gandeng ABP-PTSI, Mahasiswa PTS Kurang Mampu Segera Terima Beasiswa

Pemkot Gandeng ABP-PTSI, Mahasiswa PTS Kurang Mampu Segera Terima Beasiswa

Senin, 26 Januari 2026 – 12:07 WIB
Pemkot Gandeng ABP-PTSI, Mahasiswa PTS Kurang Mampu Segera Terima Beasiswa - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat audiensi dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur di rumah dinas wali kota, Sabtu (24/1) membahas sejumlah bentuk kolaborasi antara pemkot dan PTS. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya berencana memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) yang berasal dari keluarga miskin.

Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat audiensi dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur di rumah dinas wali kota, Sabtu (24/1).

Baca Juga:

Pertemuan itu membahas sejumlah bentuk kolaborasi antara pemkot dan PTS. Selain program beasiswa, kerja sama yang dijajaki juga meliputi pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) hingga pendampingan keberlanjutan mahasiswa setelah lulus kuliah.

Eri menuturkan kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong peran aktif PTS dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Surabaya, sejajar dengan kontribusi perguruan tinggi negeri.

“Kalau semua kampus itu turun di masing-masing RW dan bersinergi, insyaallah masalah-masalah di Surabaya bisa selesai,” kata Eri, Senin (26/1).

Baca Juga:

Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari kerja keras wali kota, tetapi juga dari kuatnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Saya ingin menunjukkan bahwa penurunan stunting, kemiskinan, hingga gini ratio adalah hasil kerja bersama semua stakeholder, baik perguruan tinggi negeri dan swasta maupun masyarakat yang mampu. Surabaya ini dibangun bukan karena kapitalis, tetapi karena rasa gotong royong,” ujarnya.

Pemkot Surabaya menyiapkan beasiswa dan bantuan UKT bagi mahasiswa PTS dari keluarga miskin Desil 1–5 untuk wujudkan satu keluarga satu sarjana.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kota Surabaya Pemkot beri beasiswa PTS beasiswa mahasiswa PTS

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU