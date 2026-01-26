Ciputra Perkenalkan Hunian Dua Fasad di CitraLand Driyorejo CBD

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 11:06 WIB
Konsep rumah sekaligus tempat usaha jadi strategi baru Ciputra di pasar properti 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Awal 2026 menjadi momentum baru bagi Ciputra Group dalam menggarap pasar properti. Pengembang nasional itu memperkenalkan konsep hunian dua fasad di kawasan CitraLand Driyorejo CBD, Kabupaten Gresik.

Konsep ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi hunian sekaligus aktivitas komersial tanpa saling mengganggu.

Direktur Ciputra Group Agung Krisprimandoyo mengatakan kondisi pasar properti pada 2026 menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup positif. Karena itu, Ciputra mulai menghadirkan produk yang lebih adaptif dengan kebutuhan konsumen.

“Produk sekarang tidak cukup hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga harus memberi nilai tambah secara ekonomi,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Senin (26/1).

Hunian Citraland Driyorejo tipe Alexander, hunian komersial tiga lantai plus attic yang berdiri di atas lahan 126 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 265 meter persegi. Foto: Source for JPNN

Di Citraland Driyorejo CBD, Ciputra meluncurkan tipe Alexander, hunian komersial tiga lantai plus attic yang berdiri di atas lahan 126 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 265 meter persegi.

Tipe ini dilengkapi tiga kamar tidur utama dan satu kamar tambahan, serta tiga kamar mandi utama dan satu kamar mandi tambahan. Keunggulan utama tipe Alexander terletak pada desain dua fasad.

