Gedung Karesidenan Besuki Akan Dijadikan Museum dan Pusat Budaya

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon meresmikan Pendopo Pate Alos Besuki bersama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah, Minggu (25/1).

Peresmian itu menjadi penanda dimulainya revitalisasi kawasan bersejarah Besuki yang akan dikembangkan sebagai kawasan Kota Tua berbasis cagar budaya.

Peresmian berlangsung di tengah suasana duka masyarakat Besuki Raya yang terdampak banjir di enam kecamatan, yakni Besuki, Banyuglugur, Jatibanteng, Mlandingan, Kendit, dan Bungatan. Sejumlah wilayah bahkan masih terisolasi akibat banjir.

Karena itu, rangkaian kegiatan dikemas secara sederhana dengan menitikberatkan pada doa, refleksi, dan harapan agar bencana serupa tidak kembali terjadi.

Kegiatan diawali doa bersama untuk keselamatan warga Besuki Raya, kemudian dilanjutkan dengan sarasehan kebudayaan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan pegiat budaya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) saat meresmikan Pendopo Pate Alos Besuki bersama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah, Minggu (25/1). Foto: Source for JPNN

Sarasehan tersebut membahas sejarah Besuki, peran tokoh-tokoh lokal, serta pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari identitas daerah.